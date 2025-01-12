الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الشراكة مع "جايكا" ساهم في تطوير المنظومة

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أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى"جايكا" تمثل أحد المحاور الأساسية التي أسهمت في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تعزيز كفاءة تنفيذ الأنشطة المختلفة بالهيئة، مما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة.

وأشارت الهيئة، إلى أن تعزيز الحوكمة وتطوير الكوادر مع وضع ادلة تدريب الكترونية والتوسع في برامج نشر وتعزيز الوعي والإسراع في التسجيل للمستفيدين بالمنظومة، كان من الأولويات الرئيسة في المشروع لضمان استدامة وكفاءة المنظومة وذلك في إطار التعاون المستمر بين اليابان ومصر، ممثلا في دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر

جاء ذلك اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامي لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل في مصر بالاشتراك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الذي يستمر لمدة يومين تحت شعار "الدروس المستفادة ومخرجات المرحلة الاولى " بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وإيوي فوميو، سفير اليابان في مصر، وكاتو كين، رئيس مكتب جايكا في مصر، والدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل وممثلي وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية ومحافظات التطبيق للمنظومة، بالإضافة إلى ممثلي السفارة اليابانية وممثلي مكتب جايكا في مصر وشركاء التنمية من الجهات الدولية من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية.

يأتي هذا الحدث تتويجا لجهود في هذا المشروع دامت 3 سنوات منذ ديسمبر 2021 في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية ووضع السياسات اللازمة لضمان نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وهو المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المواطنين في أنحاء البلاد.

وتناولت الندوة في يومها الأول، الدروس المستفادة والإنجازات من المشروع الذي استهدف تطوير قدرات الهيئة وتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت في محافظات المرحلة الأولى، فضلا عن تطوير أفكار واستراتيجيات للمرحلة الثانية من المشروع.

وشملت الندوة استعراض المخرجات المتعلقة بتعزيز سياسات الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى جلسات عمل متخصصة في تعزيز الحوكمة وتطوير نظم تدريب الكوادر، كما تم تنظيم حلقة نقاشية حول تبادل الخبرات بين مصر واليابان لتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك زيادة الوعي لدى المواطنين، إشراك القطاع الخاص، وضمان الاستدامة المالية للنظام.



وفي هذا السياق، قال الدكتور إيهاب ابو عيش نائب رءيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بأن هذا المشروع الفني قد مثل نموذجا يحتذي به لمشروعات التعاون والدعم الفني الدولي وشراكة حقيقية بين الهيئة والجايكا تم خلالها المضي قدماً في أنشطة متعددة منها؛ برنامج تطوير دليل السياسات والإجراءات وأدوات التدريب الإلكتروني والفيديوهات التدريبية، حملة ثلاثة في واحد للتوعية والتسجيل وتحصيل الاشتراكات المقررة من مستفيدي المنظومة وبرامج التدريب الشاملة لتعزيز وزيادة إنتاجية العاملين.

وأوضحت الهيئة انه يتم العمل حاليا على الانتهاء من تصميم واعتماد المرحلة الثانية من مشروع التعاون والدعم الفني بين الهيئة والجايكا بالاعتماد على الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة في المجالات الفنية التي انتهى إليها المشروع الحالي، كما أنه من المتوقع أن تعكس أنشطة المرحلة الثانية من المشروع الأولويات والاتجاهات المستقبلية للهيئة، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعمها الكامل وكذلك استراتيجية الحكومة المصرية للإسراع في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الخدمة الصحية ذات الجودة لجميع مواطني جمهورية مصر العربية.



وأشارت إلى أن هذا التعاون كان له دور بارز في تعزيز قدرات الهيئة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين ويعد أحد المحاور الأساسية التي أسهمت في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبها، أكدت الجايكا على التزامها المستمر بتقديم الدعم الفني لتطوير وتوسيع نطاق خدمات التأمين الصحي الشامل في مصر لضمان مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى جميع المواطنين بشكل شامل ومستدام.

وأضافت أن تعزيز التواصل المجتمعي وحملات التوعية والتسجيل والسداد كانت من الأولويات الرئيسة في المشروع لضمان التشغيل الفعال للنظام في المستقبل، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل.

ومن جانبه أكد إيوي فوميو سفير اليابان لدى مصر عن سعادته بالاستكمال الناجح لهذا المشروع وعلي التعاون بين الحكومتين اليابانية والمصرية وتطلعه لاستمرار هذا التعاون وتطويره في كافة المجالات مشيرا إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين تقديم عروض تقديمية من قبل الخبراء حول السياسات ذات الأولوية التي ستعتمدها الهيئة خلال المرحلة الثانية، بالإضافة إلى استعراض هيكلة المشروع ونقل التقنيات المستفادة من التجربة اليابانية في مجالات الحوكمة والشفافية وبناء القدرات ودمج القطاع الخاص من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة بالإضافة الي مناقشات متعمقة حول توجهات دعم الإسراع في نشر منظومة التأمين الصحي الشامل علي محافظات الجمهورية.

في ختام المؤتمر، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن استراتيجيات التعاون بين مصر واليابان ونتائج هذه المرحلة الاولى تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع الجايكا ومنظمات التعاون الدولي وعلى رأسها البنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية ومنظمة الصحة العالمية من اجل تعزيز وتوسيع التغطية الصحية الشاملة في مصر، مما يساهم في تحقيق رؤية القيادة السياسية والحكومة في توفير التأمين الصحي الشامل بجودة مرتفعة لجميع المصريين دون استثناء.