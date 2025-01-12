شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 12- 1- 2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأحد 12- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية: وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية: - الطماطم 8.5 جنيه .

- البصل الأحمر 13.5 جنيها.

- البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 11.75جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها

- بطاطا 12.5جنيه

- الخيار بـ 20جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.

- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .

- الليمون بـ 50 جنيها .

- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.

- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان 40 جنيها

الفراولة 20جنيها.

البرتقال 17 جنيها.

الجوافة 30 جنيها.

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