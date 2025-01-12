شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تقرر إضافة عبوة شاى وزن 140 جراما للعبوات المطروحة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 222 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي ،حيث تضمن قرار الوزارة بأن تضاف عبوة وزن 140 جراما صافى الى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من القرار 283 لسنه 1998 ، كما يضاف لعبوات الشاي " شاى فتلة " عبوات تحتوى على عدد "20 و24، و80" كيسا الى عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها في القرار .

على جانب آخر تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الرقابة على الأسواق ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق حيث تواصل الوزارة جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق ،كما نجحت الوزارة في اطلاق مبادرة إقامة اسوق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة بأسعار مخفضة تصل الى 30%