شكرا لقرائتكم خبر عن معمل "متبقيات المبيدات" يختتم برنامج تدريبي دولي لمتخصصين من السنغال والان مع تفاصيل الخبر

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لـ مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا دوليا لعدد من المتخصصين من دولة السنغال.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة الخدمات المتاحة لهم.

واضافت مدير المعمل انه تم اختتام البرنامج التدريبي حول: "طرق وتقنيات فحص وتقدير الهيدروكربونات العطريه متعددة الحلقات فى الأغذية والزيوت"، لمتخصصين من دولة السنغال بمقر مركز التدريب التابع للمعمل، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكدت عبداللاه أنه تم التدريب على طرق التحليل واستخدام أحدث الأجهزة، حيث استمر هذا التدريب على مدار شهر بالمعمل تم خلاله التدريب على: مقدمة عن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "التعريف، التصنيف، المصادر، السمية" ، تشريعات الاتحاد الأوروبي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في مختلف الأغذية، طرق الاستخلاص والتنظيف لعينات الأغذية، تطبيق إرشادات الاتحاد الأوروبي للتحقق من صحة الطريقة ومعايير الايزو، فضلا عن تقنيات تحضير المحاليل القياسية للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "الحساب، التحضير، الاحتياطات"، تقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات باستخدام كروماتوغرافيا الغاز-مبادئ التحليل الكروماتوغرافي.

واضافت مدير المعمل، أن المعمل معتمد من دول الاتحاد الأوروبي لتحليل الأفلاتوكسين في جميع صادرات الفول السوداني المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما يقوم بإصدار تراخيص تصدير الشحنات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، لافتة إلى أنه يتم أيضا إدخال وتطوير واعتماد عدد كبير من الأساليب التحليلية الجديدة وفقًا لأحدث التشريعات الدولية والمحلية باستخدام أحدث الأدوات التحليلية المماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات المرجعية في الاتحاد الأوروبي، كما يحتوي القسم على أربعة أنشطة رئيسية هي السموم الفطرية، ومضافات الغذاء، و جودة الغذاء، وبعض ملوثات الأغذية المصنعة.