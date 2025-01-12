طب قصر العينى: تعظيم دور الأنشطة الطلابية لتنمية مهاراتهم ودعم قدراتهم

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القاهرة - سامية سيد - أكدت كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة الاهتمام على تنمية مهارات الطلاب ودعم قدراتهم في مختلف المجالات، على مدار العامان الجامعيان 2023-2024 و2024-2025 نشاطًا طلابيًا مكثفًا ومتنوعًا، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، وبمشاركة فعّالة من اتحاد الطلاب.

وأوضحت الكلية، أن أنشطة الكلية تميزت بالتنوع، حيث نظمت اللجنة الفنية 4 مسرحيات طلابية جذبت 2500 طالب، و3 حفلات موسيقية حضرها 3000 طالب، بالإضافة إلى معرض رسم شارك فيه 200 طالب وشاهده 500 آخرون. أما اللجنة الرياضية، فشهدت تنظيم دوري رياضي بمشاركة 400 طالب وحضور 2000 طالب، إلى جانب دورات رياضية متنوعة، منها دورات رمضانية لكرة القدم، دوري كرة القدم للوافدين، ودوري الكرة الطائرة بمشاركة مئات الطلاب، فضلاً عن تشغيل حمام السباحة لـ300 طالب.

وأشارت كلية طب قصر العينى، إلى أنه على المستوى الاجتماعي، أُقيمت بطولة شطرنج لـ200 طالب، ورُتبت رحلات تعليمية وترفيهية إلى مدن مختلفة مثل الإسكندرية وبورسعيد وشرم الشيخ، بمشاركة إجمالية تجاوزت 1000 طالب، في حين شهدت اللجنة العلمية مشاركة 500 طالب في المؤتمرات العلمية، بينما نظمت لجنة الأسر فعاليات "طلاب من أجل مصر" بمشاركة 200 طالب وطالبة.

وواصلت الكلية مسيرتها المتميزة فى ملف الأنشطة الطلابية، حيث أُجريت انتخابات اتحاد الطلاب بمشاركة 360 طالبًا، وتم تنظيم بطولة شطرنج لـ250 طالبًا ورحلات للإسكندرية لـ250 طالبًا مع التحضير لرحلات نصف العام. كما استفاد 500 طالب من معرض ملابس نظمته الكلية. على الصعيد الرياضي، شمل النشاط تنظيم دوري كرة القدم بمشاركة 600 طالب، دوري الكرة الطائرة لـ500 طالب، ودوري تنس الطاولة لـ200 طالب.

وفي إطار الأنشطة الثقافية، شهدت المكتبة الثقافية، التي تضم 5000 كتاب، استفادة 1500 طالب، إلى جانب تنظيم مسابقات مثل دوري المعلومات ومسابقة القراءة بمشاركة 50 طالبًا.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة يقودها الدكتور حسام صلاح لتطوير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والأنشطة الطلابية، مما يساهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم، ويؤكد مكانة كلية طب قصر العيني كنموذج يُحتذى به في دعم الطلاب على كافة المستويات.