شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رساله مهمة للوقاية من الإلتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمواطنين لمنع الإصابة بـ الإلتهاب الرئوى، والتى تضمنت:-

تقليل التعرض لتلوث الهواء الداخلي

التغذية الكافية

التوقف عن التدخين

تلقي التطعيم الخاص بالالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي مرض رئوي خطير حيث تمتلئ الحويصلات الهوائية في الرئتين بالسوائل أو القيح، مما يسبب صعوبة في التنفس. وهو عدوى تصيب الجزء النسيجي (الوظيفي) من الرئتين.

ويؤثر على الكريات الصغيرة في نهاية الجهاز التنفسي والتي تسمى الحويصلات الهوائية. وعندما تحدث العدوى، يحدث الالتهاب وعندما يحدث ذلك، تنتفخ الخلايا مما يتسبب في تراكم السوائل. سيعيق السائل في الرئتين نقل الأكسجين من الهواء الذي نتنفسه إلى الشعيرات الدموية حول الحويصلات الهوائية، وهذا يسبب صعوبة في التنفس".

تشمل العلامات والأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي السعال وصعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب والحمى والقشعريرة