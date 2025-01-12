شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف عن نظام غذائى للوقاية من فقر الدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء، إنه لا يوجد سبل للوقاية من معظم أنواع فقر الدم، ولكن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في الوقاية من بعض الأنواع مثل فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والفيتامينات. ​

ونصحت هيئة الدواء المصرية باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الآتية:​

- الأطعمة الغنية بالحديد: اللحم البقري والبقوليات والعدس والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والفواكه المجفَّفة.​

-الفولات وشكله المُصنَّع هو "حمض الفوليك"، وهو متواجد في الفاكهة والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والبازلاء والفاصولياء والفستق ومنتجات الحبوب المُعززة زي الخبز وحبوب الإفطار والمعكرونة والأرز.​

-فيتامين ب 12 موجود في اللحوم ومشتقات الحليب وحبوب الإفطار المدعمة ومنتجات فول الصويا.​

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي: الفاكهة الحمضية والفلفل بأنواعه والبروكلي والطماطم والفراولة والبطيخ. ​

وحثت هيئة الدواء المصرية على ضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض فقر الدم.​