شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أماكن فحص المقبلين على الزواج بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الإطمئنان على صحتك وسلامة الأسرة المستقبلية بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمعدية والوراثية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ فحص المقبلين على الزواج

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تتمثل أماكن وحدات الفحص بكل محافظات الجمهورية:

https://bit.ly/3xVzPAW

بينما خطوات عمل فحوصات ما قبل الزواج:

https://bit.ly/3Zjpw5w



وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج موثقة ومؤمنة بـ (QR Code).

وقال إن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني.

‏ أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).