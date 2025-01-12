شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول للقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع ضخم يربط كل محافظات الجمهورية، حيث يتم إنشاء شبكة قطارات سريعة تضم 3 خطوط، من بينها الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "السخنة /العلمين / مطروح" ويضم هذا الخط 3 أنواع من القطارات "سريع واقليمى وبضائع " ويلتقى بالخط الثانى فى محطة حدائق اكتوبر.

وتمثل محطة حدائق أكتوبر نقطة هامة لتبادل الخدمة من خلالها بين الخطين الأول والثاني بها وسيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى ،وتحتوي المحطة علي الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب بالمحطة وعلى عدد 5 كباري مشاة.

ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح) يبلغ طوله 675 كم، ويصل عدد محطاته إلى 21 محطة، هذا .

والخط الأول للقطار السريع (السخنة ــ مطروح) طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

بالإضافة إلى عدد 1 مركز للتحكم والسيطرة، ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و 34 قطارا إقليميا، و 14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة

كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.



المحطة تضم 5 كبارى مشاة



المحطة من الاعلى



محطة حدائق اكتوبر - المدخل



محطة حدائق اكتوبر نقطة الربط بين الخطين الاول والثانى



محطة حدائق اكتوبر