شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة جنوب غرب المكسيك دون ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار.

وذكرت صحيفة "لوسوار" الأخبارية البلجيكية اليوم الأحد أن المكسيك تعرضت لـ زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وحدد مركز الزلزال على بعد ثمانية كيلومترات من بلدية كوالكومان دي فاسكيز بالاريس، وهي بلدية يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة وتقع على بعدنحو 600 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو سيتي.

ومن جانبها، أكدت الرئيسة المكسيكية "كلوديا شينباوم" فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن خدمات الطوارئ الوطنية أبلغتها "بعدم وجود تطورات جديدة" وأنها تراقب الوضع فى كواكولمان.

وتقع المكسيك على خمس صفائح تكتونية، مما يجعلها واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل، وخاصة على ساحل المحيط الهادئ.

وفي عام 1985، ضرب زلزال بقوة 8.1 درجة أجزاء كبيرة من وسط وجنوب المكسيك، مما أسفر عن مقتل الآلاف وإلحاق أضرار جسيمة بمدينة مكسيكو سيتي.

وفي 19 سبتمبر عام 2017، أدى زلزال بقوة 7,1 درجة على مقياس ريختر إلى مقتل 369 شخصا، معظمهم في العاصمة. وفي نفس اليوم من عام 2022، ضرب زلزال آخر وسط المكسيك، بعد ساعات فقط من مشاركة ملايين الأشخاص في تدريب على السلامة يحاكي زلزال.