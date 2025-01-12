شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل انتظام تقييم الطلاب فى اختبارات الترم الأول، حيث تابعت المديريات والإدارات التعليمية دخول الطلاب اللجان وانطلاق الاختبارات كما وجهت بتذليل اى عقبات تواجه الطلاب لتوفير أجواء مناسبة وهادئة تمكن الطلاب من أداء الاختبارات.

وانطلقت صباح السبت 11 يناير الجارى امتحانات نصف السنة 2025، حيث يؤدى طلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية تقييمات الفصل الدراسي الأول، وحرصت المدارس على استقبال الطلاب مبكرا بداية من السابعة والنصف حيث أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحاً.

وتابعت الإدارات التعليمية والمديريات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب وجاهزية اللجان الامتحانية والأسئلة .

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.