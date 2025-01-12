شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة وتغيرات فى درجات الحرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتكون الأجواء مائلة للدفء .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال هذا الأسبوع لـ 23 درجة على القاهرة الكبرى ، وترتفع لتصل لـ 29 درجة على جنوب الصعيد .

ويسود اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.