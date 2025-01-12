شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أماكن تطعيمات فاكسيرا ومواعيد العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر الخريطة الكاملة لأماكن مراكز تطعيمات الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا وذلك فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مواعيد العمل واستقبال المواطنين للحصول على اللقاحات والتطعيمات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، ذكرت أن لقاح المكورات الرئوية مهم، ويجب الحصول عليه لأن فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة فترة ملائمة لنشاط عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا التى تسبب الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمراض التنفسية أخطرها الالتهاب الرئوى.

وأوضحت وزارة الصحة، أن اللقاح يستهدف الأطفال خاصة دون سن 5 سنوات، ويعتبر تطعيم المكورات الرئوية من أهم التطعيمات الإضافية لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي وكبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمتهم مرضى القلب والصدر والسكري أو أمراض الكبد والمدخنين والأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قال إنه تم توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.