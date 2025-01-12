شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. احذروا ظاهرة جوية خطيرة على الطرق فى هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بظاهرة جوية تؤثر على الرؤية على الطرق، حيث تتأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بشبورة مائية على الطرق تؤثر على الرؤية الأفقية .

وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص ضعيفة لـ أمطارخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.