شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس هيئة الكتاب: 1300 دار نشر من 80 دولة تشارك فى معرض القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريح رئيس هيئة الكتاب بمشاركة 1300 دار نشر من 80 دولة فى معرض القاهرة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب: ها هي الأيام مرت وعدنا لنعلن استقبال الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، الذي يأتي مشمولا برعاية ودعم كريمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك الحدث الثقفي الذي يعكس جزءا من روح مصر وحضارتها ويحمل شعار أقرا.. في البدء كان الكلمة وأن المعرض هذا العام يضم 1300 دار نشر و6000 عارض من 80 دولة، وذلك بالإضافة إلى عشرات الفعاليات الثقافية المتنوعة، حيث الندوات والمناقشات الثقافية المختلفة.

تنتهى وزارة العمل، اليوم، الأحد، 12 يناير 2025، من تلقي طلبات فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك التي أعلنت عن البدء في تلقي طلبات فرص العمل الاثنين الماضي الموافق 6 يناير، براتب 700 يورو شهريا. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى: رئيس النواب يحيل قانون العمل الجديد للجنة القوى العاملة ويوجه بسرعة دراسته

شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل انتظام تقييم الطلاب فى اختبارات الترم الأول، حيث تابعت المديريات والإدارات التعليمية دخول الطلاب اللجان وانطلاق الاختبارات كما وجهت بتذليل اى عقبات تواجه الطلاب لتوفير أجواء مناسبة وهادئة تمكن الطلاب من أداء الاختبارات. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024 / 2025، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى 2025 / 2026 وثلاث أعوام تالية. وزير الرى: ميزانية الوزارة العام المالى الحالى بلغت 12.70 مليار جنيه أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال طبقة الأسفلت الخاصة بمحور سفنكس الرئيسي الرابط بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري الاقليمي مروراً بمحور الضبعة، والذي يعد الشريان الرئيسي بمدينة سفنكس الجديدة، ويربط بين قطاعات المدينة. عقدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والمناطق والمراكز الضريبية ومعاوني رئيس المصلحة، بحضور الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، بمركز التدريب بالمصلحة، وذلك عقب لقاء وزير المالية بقيادات المصلحة، لمناقشة توجيهاته المتعلقة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتعامل مع كافة التحديات التي تواجهها على أرض الواقع، مشددة على المتابعة المستمرة والدقيقة من وزير المالية لتنفيذ هذه الحزمة، معبرة عن ثقته الكاملة في كفاءة العاملين بالمصلحة وحماسهم في تطبيق هذه التسهيلات وتنفيذها بفعالية. الضرائب: متابعة مستمرة ودقيقة لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية كاليفورنيا تحت النار.. حرائق مدمرة بفعل الرياح العاتية وتغيرات المناخ "فيديو" وزير الإسكان يعلن استكمال المحور الرئيسي بمدينة سفنكس الجديدة في إطار الجهود الشاملة والمستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني والنازحين في قطاع غزة، شاركت اللجنة المصرية في توزيع الدقيق والمساعدات الغذائية على العائلات النازحة في مخيمات غزة، وعبر عدد من أهالي قطاع غزة عن خالص شكرهم للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الجهود والمساعدات. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل عن "وكالة الأنباء اللبنانية" أن جيش الاحتلال يفجر 5 منازل في بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025، خلال التعاملات الصباحية اليوم عقب ارتفاع بحوالي 15 جنيهاً، رغم الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول العالي على الذهب، وجاءت سعر الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4343 جنيها. عيار 21 يسجل 3800 جنيه. عيار 18 يسجل 3257 جنيها. عيار 14 يسجل 2533 جنيها. الجنيه الذهب 30080 جنيها. يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ومن المتوقع أن يبدأ السويسري جروس المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو". تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلاك بولز.. شلبي وأشرف وزيزو فى الهجوم رغم الإجازة.. سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يرتفع إلى 3800 جنيه الطقس اليوم الأحد 12-1-2025.. تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية خطيرة على الطرق جيش الاحتلال يفجر 5 منازل فى بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان أهالي غزة يوجهون الشكر لمصر والرئيس السيسي على الدعم والمساعدات.. فيديو

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