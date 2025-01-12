شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أعراض خطيرة للإصابة بسرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 12 يناير 2025 09:58 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بـ سرطان عنق الرحم والتى تتمثل فى:- - تكرار الإفرازات المهبلية - ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية - عدم انتظام الدورة الشهرية - نزول دم بين الدورات الشهرية - آلام أسفل الحوض - نزول دم أثناء التبول ونصحت بضرورة الكشف والمتابعة والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

انفوجراف

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