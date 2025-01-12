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وزارة الصحة تكشف عن أعراض خطيرة للإصابة بسرطان عنق الرحم

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أعراض خطيرة للإصابة بسرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 12 يناير 2025 09:58 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بـ سرطان عنق الرحم والتى تتمثل فى:-

- تكرار الإفرازات المهبلية

- ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية

- عدم انتظام الدورة الشهرية

- نزول دم بين الدورات الشهرية

- آلام أسفل الحوض

- نزول دم أثناء التبول

ونصحت بضرورة الكشف والمتابعة والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

 


انفوجراف

 

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