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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أعراض خطيرة للإصابة بسرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 12 يناير 2025 09:58 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بـ سرطان عنق الرحم والتى تتمثل فى:-
- تكرار الإفرازات المهبلية
- ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية
- عدم انتظام الدورة الشهرية
- نزول دم بين الدورات الشهرية
- آلام أسفل الحوض
- نزول دم أثناء التبول
ونصحت بضرورة الكشف والمتابعة والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
انفوجراف
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