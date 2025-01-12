شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا فى أى وقت من العام؟ .. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا يمكن الحصول علية فى أى وقت من العام، وتابعت: شائع بين البعض أن لقاح الأنفونزا يتم الحصول علية فى شهر أكتوبر، وهذا غير حقيقي ويمكن الحصول على الطعم فى أى وقت .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تطعيم الأنفلونزا يمكن الحصول علية من فاكسيرا ومراكز وزارة الصحة، مضيفا أنه يحمى من المضاعفات وكذلك العدوى .

واستكملت: التطعيم البعض يحرص على الحصول علية فى شهرى 10 و9، وذلك بهدف الحصول على المناعة الكاملة طوال شهور الشتاء .

وتابعت: لو أخدنا التطعيم اليوم أو فى أى وقت، الجسم سيكون لدية المناعة من المرض خلال عشرة أيام بعد الحقن، وهتستمر بحد أدنى ستة شهور داخل جسم الإنسان .

وقالت: تطعيم الأنفلونزا الموسمية متوفر في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.