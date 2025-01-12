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هل يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا فى أى وقت من العام؟ .. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 12 يناير 2025 12:37 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا يمكن الحصول علية فى أى وقت من العام، وتابعت: شائع بين البعض أن لقاح الأنفونزا يتم الحصول علية فى شهر أكتوبر، وهذا غير حقيقي ويمكن الحصول على الطعم فى أى وقت .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تطعيم الأنفلونزا يمكن الحصول علية من فاكسيرا ومراكز وزارة الصحة، مضيفا أنه يحمى من المضاعفات وكذلك العدوى .

واستكملت: التطعيم البعض يحرص على الحصول علية فى شهرى 10 و9، وذلك بهدف الحصول على المناعة الكاملة طوال شهور الشتاء .

وتابعت: لو أخدنا التطعيم اليوم أو فى أى وقت، الجسم سيكون لدية المناعة من المرض خلال عشرة أيام بعد الحقن، وهتستمر بحد أدنى ستة شهور داخل جسم الإنسان .

وقالت: تطعيم الأنفلونزا الموسمية متوفر في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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