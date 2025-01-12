شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 4 دقائق ونصف.. استعدادات خاصة للمترو بسبب مباراة الزمالك وبلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

يقلل مترو الأنفاق – الخط الثالث –وقت الانتظار لـ 4 دقائق ونصف بسبب مباراة الزمالك وبلاك بولز، المقرر إقامتها في استاد القاهرة الساعة 6 مساءً ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أن المحطات بها استعدادات خاصة لاستقبال الجمهور خاصة محطة الاستاد - لتسهيل حركة الدخول والخروج من المباراة.

ومن المقرر أن يتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور للوصول في أسرع وقت، أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني سيكون 9 دقائق.