شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية الاجتماعية تتصدر اهتمام الدولة.. دعم نقدى للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الحرص على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، نجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن فى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، ويتم صرف دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة "

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن الفئات الأولى بالرعاية، ويبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن،

بقيمة تبلغ أكثر 3 مليار و140 مليون جنيه شهريا ، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات للأسر المستفيدة حيث يتم سداد المصروفات الدراسية لأبناء الاسر، ما يؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئات،

كما أن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لم تعد تقتصر على صرف الدعم النقدي فقط للأسر الأولى بالرعاية وإنما امتدت لتشمل العديد من الخدمات الأخرى، حيث تنفذ الوزارة أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل " لمساعدة السيدات فى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن