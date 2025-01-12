شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل الأحوال الجوية وأهم الظواهر المؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 10:26 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 12-1-2025، حيث تتأثر البلاد بشبورة مائية كثيفة أحيانا .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس، كما يلى:

- طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

- الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- فرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.