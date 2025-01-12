شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم الأحد 12-1-2025 ولمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأحد 12 يناير 2025 إلى الجمعة 17 يناير 2025، وسط تحذيرات عاجلة من تخفيف الملابس والانخداع بدفء النهار وتحذيرات من الشبورة ونشاط الرياح .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

الأحد 12 يناير 2025

طقس معتدل نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

من الإثنين 13 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 17 يناير 2025:

نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

ويسود اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.