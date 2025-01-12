شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعلن استكمال المحور الرئيسي بمدينة سفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يؤكد مواصلة العمل نحو الاستفادة من محاور الطرق والمعالم القريبة من المدينة لسرعة تنميتها

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال طبقة الأسفلت الخاصة بمحور سفنكس الرئيسي الرابط بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري الاقليمي مروراً بمحور الضبعة، والذي يعد الشريان الرئيسي بمدينة سفنكس الجديدة، ويربط بين قطاعات المدينة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 70 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها، حيث أكد وزير الإسكان، ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الأهداف من إصدار القرارات الخاصة بإنشاء المدينة، وأبرزها مجابهة النمو العمراني العشوائي، وكذا تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة، وتوفير الفرص الاستثمارية.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة العمل نحو الاستفادة من محاور الطرق والمعالم القريبة من المدينة، وأبرزها طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة/ تحيا مصر، والطريق الدائري الإقليمي، ومواقع الكيانات المتواجدة بالمدينة، ووضع خطة محكمة للاستفادة من تلك المحاور لسرعة تنمية المدينة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي القريبة من تلك المحاور، بجانب مواصلة دفع عجلة العمل بالقطاعات المختلفة بمدينة سفنكس الجديدة خاصة فيما يتعلق بقطاع المرافق بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، أوضح المهندس أحمد ابراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت الخاصة بمحور سفنكس الرئيسي في أسرع وقت ممكن حتى تتحقق الغاية التي تم إنشاؤه من أجلها لخدمة وتيسير حركة المواطنين بالمدينة، وخاصة في ظل السير في إجراءات إنشاء وحدات لمتوسطي الدخل والمزمع إقامتها على المنطقة الخدمية المطلة على محور سفنكس.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، أن الجهاز لن يتوانى في تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالمدينة حتى يتسنى الانتهاء من المشروعات الجارية وتسليمها في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وفي السياق ذاته، شن جهاز مدينة سفنكس الجديدة، حملة إزالات فورية لإشغالات في مهدها بمنطقة الريف الأوروبي ومنطقة الحدائق ومنطقة الزهراء طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، بالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك في إطار رصد جميع المخالفات وإزالتها فى مهدها، وعدم التهاون مع المخالفين.

