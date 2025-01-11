شكرا لقرائتكم خبر عن براتب 700 يورو.. غدًا آخر فرصة للتقديم على وظائف بالبوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، غدًا الأحد، 12 يناير 2025، من تلقي طلبات فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك التي أعلنت عن البدء في تلقي طلبات فرص العمل الإثنين الماضي الموافق 6 يناير، براتب 700 يورو شهريا.

وتتوافر تلك الوظائف فى عدة تخصصات، هى:

- 10 حداد مسلح.

- 10 نجار مسلح.

- 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء.

وذلك براتب يصل إلى 700 يورو شهريًا، بالإضافة إلى حوافز حسب أداء للعامل، مع توفير سكن للعمال خاص بالشركة ووجبات اثناء فترات العمل، وتوفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية، وتأمين صحي و إجتماعي ومعاش للعمال، علما بأن مدة العقد سنة ويجدد، فضلا عن العمل وسط بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنيه.

ويتم التقديم على فرص العمل مجانا، بدون أي رسوم أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر – القاهرة، ومن المقرر أن تستمر الوزارة فى تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف حتى منتصف هذا الأسبوع.

أما الأوراق المطلوبة للتقديم، والشروط، فهى:

- صورة من جواز سفر ساري.

- شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.

- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.

- خبرة 3 سنوات على الأقل.

- السن من 30 - 45 سنة.

- يفضل معرفة اللغة الانجليزية.