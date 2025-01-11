شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم السبت 11- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية: وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية: - الطماطم 8.5 جنيه. - البصل الأحمر 13.5 جنيه. - البصل الأبيض 17.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس 11.75 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الجزر 12 جنيها. - بطاطا 12.5 جنيها. - الخيار بـ 20 جنيها. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها. - الكوسة بـ 20 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 18 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30 جنيها. - الفلفل الألوان بـ 60 جنيها. - الليمون بـ 50 جنيها. - الفاصوليا الخضراء 13 جنيها. - البسلة 30 جنيها. - الموز البلدي بـ 26 جنيها. - الرمان 40 جنيها. - الفراولة 20جنيها. - البرتقال 17 جنيها. - الجوافة 30 جنيها.

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