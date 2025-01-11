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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم السبت 11- 1- 2025  في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 8.5 جنيه.

- البصل الأحمر 13.5 جنيه.

- البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس  11.75 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12 جنيها.

- بطاطا 12.5 جنيها.

- الخيار بـ 20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30 جنيها.

- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها.

- الليمون بـ 50 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.

- البسلة 30 جنيها.

- الموز البلدي بـ 26 جنيها.

- الرمان 40 جنيها.

- الفراولة 20جنيها.

- البرتقال 17 جنيها.

- الجوافة 30 جنيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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