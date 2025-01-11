شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11-1-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم السبت 11- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 8.5 جنيه.
- البصل الأحمر 13.5 جنيه.
- البصل الأبيض 17.5 جنيه.
- البطاطس 11.75 جنيه.
- الجزر 12 جنيها.
- بطاطا 12.5 جنيها.
- الخيار بـ 20 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
- الباذنجان العروس 18 جنيها.
- الفلفل البلدي بـ 30 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها.
- الليمون بـ 50 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.
- البسلة 30 جنيها.
- الموز البلدي بـ 26 جنيها.
- الرمان 40 جنيها.
- الفراولة 20جنيها.
- البرتقال 17 جنيها.
- الجوافة 30 جنيها.
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