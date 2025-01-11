شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: أسواق اليوم الواحد توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات: "جنوب سيناء، والمنيا ،وسوهاج، والإسماعيلية"، في إقامة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، في إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن أسواق اليوم الواحد، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، بما يعزز الاستقرار المعيشي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.



سوق اليوم الواحد



أسواق اليوم الواحد