شكرا لقرائتكم خبر عن طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% في سوق اليوم الواحد بالمنوفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في التوسع في مبادرة إقامة أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،كما تم افتتاح العديد من الفروع بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لطرح المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ30%.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة "أسواق اليوم الواحد" في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضمان وصول الخدمات والمنتجات لكل فئات المجتمع كما أن الوزارة تسعى للتوسع في هذه الأسواق لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز الاستقرار في الأسواق ويساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أوضح فيه المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم افتتاح الأسواق في مركز شبين الكوم، بندر شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، السادات، وتلا، مع خطط لاستمرار السوق خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والبقوليات، بالإضافة إلى السلع التموينية، حيث يتم توفيرها بأسعار مخفضة تقل عن الأسواق التقليدية بنسبة تصل إلى 30% لافتًا إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين بضرورة تذليل كل العقبات لضمان نجاح هذه المبادرة، والتنسيق الكامل مع الجهات المحلية لتوفير أماكن مناسبة وإتاحة جميع السلع الأساسية بجودة عالية.



افتتاح أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن محافظة المنوفية



طرح السلع الغذائية بأسواق اليوم الواحد بمحافظة المنوفية



طرح المنتجات الغذائية بأسواق اليوم الواحد بمحافظة المنوفية



طرح المنتجات الغذائية بأسواق اليوم الواحد بمحافظة المنوفية