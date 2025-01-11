شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم 11-1-2025.. أجواء شديدة البرودة ليلا وتحذير من أمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 11-1-2025، تزامنًا مع الأجواء الشتوية الباردة خلال ساعات الليل واستمرار تأثر البلاد بشبورة وأمطار.

وينشر " الخليج 365" تفاصيل حالة الطقس كما يلى:

- طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

- توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.