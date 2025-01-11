شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشدد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ووضوح الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة الإلتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة، وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب، وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، كما اطمأن رئيس الجامعة على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وجدد رئيس الجامعة توجيهاته لعمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة، بالإضافة إلى توفير قاعات واسعة، جيدة التهوية، تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم.

جدير بالذكر ان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة تنتهي يوم الخميس 23 يناير الجاري، لتبدأ بعدها إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين، ويبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت 8 فبراير المقبل.