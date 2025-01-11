شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة، منذ قليل، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، بمادة اللغة العربية.

وخضع الطلاب للتفتيش لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وأي أوراق أو مواد تعليمية قد تساعد على الغش، وذلك قبل انطلاق لجان الامتحانات في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

ونبهت المدارس على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية والالتزام بضوابط أداء الامتحان إضافة إلى متابعة جدول الامتحان للتعرف على ترتيب المواد الدراسية الأساسية وموعد تقييم كل مادة.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة الحضور بالزى المدرسي ومنع إرتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعاً للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد، وقبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها، واستخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية ضبط لحان امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات.

ووجهت الوزارة، المديريات والإدارات بالقيام بجولات لمتابعة سير وانتظام الاختبارات بالترم الأول 2025، مشددة على أهمية تطبيق القانون بحسم على أية مخالفات تظهر أثناء سير الامتحانات.