شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تواصل تلقى طلبات التقديم على وظائف بالبوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين في التقدم على فرص عمل بدولة البوسنة والهرسك، بمرتبات تصل إلى 700 يورو شهريا، فى عدة تخصصات، هى :
- 10 حداد مسلح.
- 10 نجار مسلح.
- 5 مثبت وجهات/ صنايعى بناء .
وأشارت الوزارة إلى حصول المقبولين فى تلك الـ وظائف على عدة مميزات، من بينها:
- الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً.
- حوافز حسب أداء للعامل.
- توفير سكن للعمال خاص بالشركة.
- وجبات اثناء فترات العمل.
- توفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية. تأمين صحي واجتماعي.
- معاش للعمال.
- ومدة العقد سنة ويجدد.
- بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنيه.
أما عن طرق التقديم على فرص العمل، فهى مجانية، وبدون أي رسوم ،أو وسطاء ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة، وقد بدأت الوزارة فى تلقى الطلبات اعتبارا من الاثنين الماضى الموافق 6 يناير، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع .
- الأوراق المطلوبة للتقديم، هي :
- صورة من جواز سفر ساري.
- توافر شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.
- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.
- خبرة 3 سنوات على الأقل.
- السن من 30 - 45 سنة.
- يفضل معرفة اللغة الانجليزية.
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