شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 200 وظيفة جديدة للشباب بمرتبات 9 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توفير 200 فرصة عمل بإحدى الشركات العاملة في بيع المواد الغذائية، وذلك ضمن نشرة التوظيف التي تعلن عنها الوزارة شهريا .

وأوضحت الوزارة، أن تلك الوظائف هي::

- عدد 30 بوظيفة ، سماك براتب 6000 جنيه شهريا.

- عدد 30 بوظيفة، خباز بلدي براتب 8000 جنيه شهريا.

- عدد 30 بوظيفة، بائع جبن براتب 6000 جنيه شهريا.

- عدد 30 بوظيفة ، جزار براتب 7000 جنيه شهريا

- عدد 50 بوظيفة ، طباخ مشويات.

- عدد 30 بوظيفة ، حلواني شرقي وغربي براتب 9000 جنيه شهريا .

• الشروط المطلوبة:

- الحصول على مؤهل متوسط وعالي.

- السن يتراوح ما بين 18 إلى 38 عاما.

وأشارت الوزارة، إلى أن التقديم على فرص العمل متاح خلال شهر يناير 2025 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".