شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المبيدات تعتمد مركبًا كيميائيًا واحدًا لمكافحة صانعات أنفاق البنجر والان مع تفاصيل الخبر

تعد صانعات أنفاق البنجر واحدة من أبرز الآفات المرضية التي تهدد هذا المحصول الاستراتيجي المهم، وتشكل تحديًا خاصًا لمزارعيه، ما دعا لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم مجموعة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

وأولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كافة أشكال الدعم الفنى والتقنى والإرشادى، لمزارعى بنجر السكر، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وسلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات الإصابة بـ"صانعات أنفاق البنجر"، وذلك ضمن كتيبها الإرشادى المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليه والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة، ظهور أنفاق متعرجة فضية اللون على الأوراق.

وحذرت اللجنة في كتيبها الإرشادي لموسم 2025، من تداعيات عدم الاكتشاف المبكر للإصابة، والتي تؤدي لتدهور الأوراق وموتها، والحيلولة دون قدرة النبات على إتمام عملية البنلء الضوئي، ما ينعكس سلبًا على معدلات الإنتاجية وحجم الحصاد المتوقع بحلول نهاية الموسم.

ونبهت اللجنة في كتيبها الإرشادي التوعوي لموعد وقوع الإصابة، حال توافر الظروف المناسبة، والتي تقع عادة من نهاية فبراير وطوال شهر مارس، ما يوجب على المزارعين اتخاذ كافة التدابير الوقائية، التي تحول دون حدوث ذلك.

وشددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، حال تراوح حدود الإصابة بين 3 إلى 5%، من إجمالي عينة الأوراق العشوائية التي يتم فحصها.

واعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية مركبًا كيميائيٕا واحدًا، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة صانعات انفاق البنجر، وفقًا للمقننات المحددة.

