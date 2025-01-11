شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. نقل المواد المشتغلة فى المواصلات يعرضك للحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد غياب الوعي والتعامل مع بعض المواقف بنوع من اللامبالاة قد يرتكب بعض الأشخاص أمور تتسبب في حدوث كوارث، كنقل مواد مشتعلة وأسطوانات غاز في المواصلات العامة.

ومرتكب تلك الأفعال يضع نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة الحبس والغرامة، طبقا لنصوص المادة 170 عقوبات.

ونصت المادة علي: كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.