شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير والإجازات المتبقية حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن أهم الإجازات المرتقبة حتى نهاية شهر يناير أول أشهر العام الجديد، وذلك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد .

وينشر ”الخليج 365” مواعيد الإجازات المتبقية فى شهر يناير 2025 ، بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت أيام العطلات الرسمية، كالآتى:

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وقد يتم ترحيل إجازة هذا اليوم ليوم اخر لانه يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع .

العطلات الأسبوعية فى شهر يناير 2025 :

السبت 11 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية

السبت 18 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية

السبت 25 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية