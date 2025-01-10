شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات لحريق هائل شب فى 3 مبانى فى نيويورك ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة برونكس فى ولاية نيويورك الأمريكية، حريق هائل تسبب فى إصابة 7 أشخاص، حيث طالت النيران 3 مبان بسبب هبوب رياح بسرعة تتراوح بين 20 إلى 30 ميلاً فى الساعة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة الإطفاء فى ولاية نيويورك بأن ما يقرب من 200 رجل إطفاء يشاركون فى التعامل مع الحريق.

وأضافت إدارة الإطفاء فى نيويورك أن المبانى الأربعة تحتوى على ما بين 150 إلى 160 شقة سكنية، وأُصيب خمسة من رجال الإطفاء واثنان من المدنيين فى الحادث، بحسب المسؤولين عن الإطفاء.



وفى سياق آخر، أشارت التوقعات إلى أن التكلفة المحتملة لشركات التأمين ضد الدمار الناجم عن حرائق الغابات فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تصل إلى 20 ملياردولار.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت السلطات الأمريكية أن الخسائر الإجمالية للحرائق فى لوس أنجلوس ستتراوح ما بين 52 - 57 مليار دولار، وفقا للتقديرات الأولية

وتتوزع الخسائر بين الدمار غير المؤمن عليه والتأثير الاقتصادى غير المباشر مثل فقدان الأجور وانقطاع سلسلة التوريد.