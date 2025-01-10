شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال تفقد الأكاديمية العسكرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مقومات الدولة هي التى تحدد قدرتها على تقديم الخدمات وتقديم مستوى معيشة مناسب للمواطنين، متابعا: "لازم نبقي عارفين كده.. يعني الموضوع مش مرتبط بإرادة سياسية وإرادة الحكومة فقط".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية: "مفيش شك أن مفيش مسؤول على أي مستوى مش عاوز يقدم أفضل حاجة لشعبه.. الفكرة كلها يا تري الظروف والإمكانيات اللى عندنا تقدر تحقق لنا ولا لا".



رسائل الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تحديد عدة أمور أو نقاط مرت على مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، متابعا: "لو عاوزين الإجابة فيها سهولة ويسر.. على سبيل المثال لو أي بيت تعرض لمشكلة هذه المشكلة يكون لها تأثير على البيت لفترة.. لو بنتكلم على المدى القصير لمصر يبقى 10 سنوات".



رسائل الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية

وأضاف الرئيس السيسي،: "خلال الـ 10 سنوات الماضية تعرضت مصر لأمور كثيرة بداية من أحداث التغيير التي تمت فى أعوام 2011 و2012 و2013.. ولما بنتكلم عن الأحداث دي مفيش حاجة بتتعمل مش بيكون لها أثر وتكلفة".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاحتياطي الخاص بالدولة المصرية انتهي "كله خلص" خلال أعوام التغيير 2011 و2012 و2013، متابعا: "ده كان عبارة عن ايه.. القدرة الاقتصادية للدولة على تلبية الاحتياجات لعدد معين من الشهور".



أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية

وأضاف الرئيس السيسي،: "هل نعتبر ما تحقق فى الدولة المصرية خلال السنوات الماضية إنجازا؟.. لو قولت إنجاز يبقى بميز نفسي وبميز الحكومة أنها عملت.. وضعنا برنامج ضخم وقعدنا نشتغل فيه 10 سنوات لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة.. مثل شبكة الطرق ولا يمكن اختزال الجهد والخطة فى شبكة الطرق.. والموضوع أكبر من كده.. دي خطة شاملة تشمل الطاقة".



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا فى مجال الطاقة، متابعا: "كان عندنا أزمة قبل عام 2014 فى محطات إنتاج الكهرباء.. وعلشان تعمل كهرباء تعمل 3 حاجات.. إنتاج الطاقة نفسها ومكانش عندنا المحطات اللي تكفي.. وشبكة لنقل هذا الإنتاج.. ومحطات التحكم لتنظيم أداء هذه الشبكة.. علشان لما يحصل مشكلة ما نقدر ننظم الكهرباء بشكل أو بآخر".



وأضاف الرئيس السيسي،: "ده قطاع واحد ونقدر نتكلم فى القطاعات.. تضاعت إنتاج الكهرباء.. وحد يقول الصيف اللى فات وقبله كانت الكهرباء بتتقطع.. فيه فرق أني بقطع الكهرباء علشان أنا مش قادر اجيب الطاقة دي.. ودي بالعملة الحرة وانا مش بيبيع بتمنها الحقيقي.. ببيع لكتلة كبيرة بربع ثمنها".



وتابع الرئيس السيسي: "تفتكرا أنبوبة البوتجاز ثمنها كام.. تمنها 325 – 340 جنيها.. وتباع بـ 150 جنيها.. يعني أقل من نص تمنها.. كام أنبوبة فى السنة.. حوالي 300 مليون أنبوبة فى السنة".



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البرنامج الذي وضعته الدولة المصرية الهدف منه تحقيق القدرة علي الانطلاق لمستقبل أفضل، وبذلنا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة توقف عجلة التنمية الحقيقية لسنوات طويلة واحنا نقدر ونعمل ونغير ونكبر".



وأضاف الرئيس السيسي،: "خلال الـ 10 سنوات الماضية تأهيل وبنية للدولة وتحقق تنمية على مستوى دول نامية وليس دول متخلفة.. ولو تحدثنا فى مشكلة المياه والري.. حجم المياه اللى احنا بنعالجها معالجة ثلاثية متطورة.. بتكلفة كام ووفرت مياه قد ايه.. دول 3 أمثلة.. محطة المحسمة تعالج مليون متر مياه فى اليوم.. ومحطة بحر البقر تعالج 5.7 مليون متر مياه فى اليوم.. ومحطة 3 يوليو تعالج 7.5 مليون متر مياه فى اليوم.. دول 3 أمثلة فقط.. هذه عوائد ممكن تشوفها.. فين الأسعار اللي مش عاوزه ترخص بالشكل الذي يرضي المصريين.. طب المحطات دي نستفاد منها.. المياه اللى عندنا مش كتير.. ونعاني من فقر مائي.. مش هنقدر نزود المياه إلا بمعالجة المياه أو تحلية مياه البحر.. ونعمل فى الملفين".



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية لها تأثير كبير على الأوضاع الخاصة بالدولة المصرية، متابعا: "فى عام 2011 كان عدد السكان 80 مليون ودلوقتي حوالي 107 ملايين يعني في زيادة 27 مليون.. يعني قدرتنا ومواردتنا زادت علشان تواجه هذه الزيادة.. الناس متصورة أن الدولة ممكن تعيش حياة كويسة بدون عمل وجلد فى العمل.. الدول ممكن تبقى كده لو عندنا موارد كتيرة.. لكن الموارد القليلة تحتاج إلى الشغل والشغل والشغل ويقلل الإنفاق".



وأضاف الرئيس السيسي،: "هتقولي يا فندم أنت عملت العلمين وعملت 24 مدينة والعاصمة الجديدة والحي الحكومي وعملت كل ده.. ايوه.. هل الكلام ده ممكن يعوض ويخلي الناس تعيش بشكل أفضل لو مش عملتوا.. لا.. ليه لأن حجم البطالة فى مصر 6.9 %.. ده معناه أنه فيه ناس بتلاقي موارد تقدر تعيش بيها.. تعيش بيها كويس أو مش كويس.. ده موضوع ممكن نتكلم فيه.. فيه 150 – 200 جنيه يوميا يقدر يشتغل.. لحد ما نتجاوز ويكون فيه مشاريع بالمشاركة مع القطاع الخاص لنقل صناعات داخل مصر توفر موارد دولارية وتحقق تكلفة الحياة بشكل أفضل ودي الخطوة نتحرك فيها حاليا".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية نفذت جهدا كبيرا فى التعليم والصحة والزراعة والموانئ والمطارات، متابعا: "مهم أوي القراءة والدراسة علشان نفهم يعني إيه دولة.. ومقومات الدولة ومطالب الدولة للاستمرار والتقدم.. اللى عاوز يوقع دول يخليها تتخانق مع بعضها".



وأضاف الرئيس السيسي،: "المرحلة الأولى فى بناء قدرات للدولة للانطلاق لمستقبل أفضل نجحنا فيه خلال الـ10 سنوات الماضية.. وكان فيه فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالي.. الخطوة المهمة أوي إن أي مستثمر يجي يلاقي الطرق والكهرباء والبنية التشريعية والنظام البنكي وكل المقومات الخاصة بالاستثمار.. لازم يكون عندنا كل شيء".