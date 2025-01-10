شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة "القبس": توقيف الإعلامية الكويتية فجر السعيد بتهمة الدعوة إلى التطبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة العامة الكويتية توقيف الإعلامية فجر السعيد 21 يوما احتياطيا وإحالتها إلى السجن المركزى بعد التحقيق معها في تهم تتعلق بالدعوة إلى "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى والإضرار بمصالح الدولة".

فجر السعيد

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن القضية "تتضمن شكوى قدمتها وزارة الداخلية تتهم السعيد بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

فجر السعيد

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يتم عرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس، للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.

وكانت الإعلامية الكويتية أبدت مواقف وآراء عدة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها البعض دعوة مباشرة للتطبيع مع إسرائيل، وهو أمر تجرّمه القوانين الكويتية.