شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لتقديم شكوى عبر تطبيق منظومة الشكاوى الجديد بالنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

حددت النيابة الإدارية 7 خطوات لتقديم شكوى عبر تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء، باتباع عدة خطوات بسيطة لضمان وصول شكواك بشكل صحيح ومتابعتها بسهولة، إليك خطوات تقديم الشكوى عبر التطبيق.

1. الخطوة الأولى:

يجب أن تقوم بتحميل تطبيق منظومة الشكاوى على هاتفك المحمول، يمكنك العثور عليه في متجر Google Play (للأندرويد) أو App Store (للآيفون) بالبحث عن "منظومة الشكاوى وقياس الأداء، ثم تظهر أمامك 4 خانات "إضافة شكوى جديدة، البحث عن الشكوى، معلومات عن التطبيق، موقع النيابة الإدارية"، لتقديم الشكوى يقوم المواطن باختيار خانة إضافة شكوى جديدة.

2. الخطوة الثانية:

بعد اختيار خانة تقديم شكوى جديدة يفتح التطبيق صفحة جديدة يطلب فيها إدخال بيانات الشاكي من "رقم قومي، رقم الإثبات، اسم الشاكي بالكامل، معلومات عن الشاكي، جنسية الشاكي، رقم الموبيل، وظيفة الشاكي، اختيار المحافظة التي يسكن بها الشاكي" ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة حفظ واستكمال إدخال البيانات.

3. الخطوة الثالثة:

بعد إدخال بيانات الشاكي يطلب التطبيق في الصفحة التالية إدخال بيانات المشكو في حقه، عن طريق إدخال البيانات التالية "المحافظة، المركز، القرية، اسم الجهة المشكو في حقها، اسم المشكو، جهة العمل، العنوان"، ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة حفظ واستكمال البيانات.

4. الخطوة الرابعة:

يقوم المواطن باستكمال إدخال البيانات فتظهر أمامه صفحة إدخال بيانات الشكوى، وتكون عن طريق إدخال "تاريخ حدوث الواقعة، وقت حدوث الواقعة، موضوع الواقعة" ثم يقوم المواطن بالضغط على الخطوة التالية.

5. الخطوة الخامسة:

يستكمل المواطن إدخال البيانات على التطبيق بإدخال بيانات الشهود على الواقعة، فيطلب منه إدخال "اسم الشاهد، رقم الموبيل، جهة العمل، المحافظة، العنوان" ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة حفظ واستكمال البيانات.

6. الخطوة السادسة:

يطلب التطبيق من المواطن عبر خانة المرفقات استكمال إدخال البيانات بإدخال المرفقات من مستندات خاصة بالشكوى وإرفاقها في الخانة، وأخيرًا يقوم التطبيق بإرسال رقم الشكوى إلى المواطن، وبذلك يكون قد أتم تقديم شكواه عبر تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء في النيابة الإدارية.

7. الخطوة السابعة:

وأخيرًا يجد المواطن في أخر التطبيق صفحة الاستعلام عن الشكوى، وللاستعلام عن الشكوى يطلب التطبيق في خانة واحدة إدخال رقم الشكوى.