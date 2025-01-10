شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان على الأقل وإصابة اثنين آخرين فى ضربة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الصحة اللبنانية قال إن هناك شهيدان على الأقل وإصابة اثنين آخرين في ضربة إسرائيلية.

يواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني، إضافة إلى استهدافات بكل من الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني.



