شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم 10-1-2025.. تحذيرات عاجلة من سحب ركامية وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، نشاط رياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق.