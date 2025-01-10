شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة فى الخطأ الفنى والاكتفاء بالتعويضات أحد مطالبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أنهم أكدوا علي ذلك في كل المناقشات .

وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.

من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:

* الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.

* عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.

* عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.

* الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.

* الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.