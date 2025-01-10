شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لإنشاء محور صلاح سالم الجديد لمدة 3 أشهر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اليوم الجمعة، الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ محور صلاح سالم الجديد بالقاهرة مما يستلزم غلق كلى لشارع القادرية والإمام الشافعى لمدة 3 أشهر وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع محور صلاح سالم الجديد بالقاهرة، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع القادرية، و"الإمام الشافعى" بالوصلة من شارع الطحاوية وحتى سالم إبراهيم، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 10/1/2025 ولمدة (ثلاثة أشهر)، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من شارع القادرية: يسلك يساراً شارع الطحاوية تجاه شارع الكردى وشارع الخلاء.

- المتجه إلى مسجد الإمام الشافعى: يسلك شارع الكردى فيميناً أسفل كوبرى الحضارة فيميناً شارع الإمام الليثى تجاه مسجد الإمام الشافعى.

- القادم من مسجد الإمام الشافعى: يسلك يساراً شارع الإمام الليثى تجاه أسفل كوبرى الحضارة تجاه شارع عين الحياة ومناطق صلاح سالم.

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.