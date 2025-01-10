شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نقابل ظروفا قاسية طوال 4 سنوات.. ورغم كده ربنا بيوفقنا والان مع تفاصيل الخبر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة لطلاب الأكاديمية العسكرية، قائلا: "لدينا جيل من الشباب حريص على بلده وأمنها وسلامتها، واطمئنوا الأمور ماشية بخير".

وأضاف الرئيس السيسي: "كل الصعوبات اللي إحنا بنقابلها خلال 4 سنوات، بنقابل ظروف قاسية من الحرب الروسية وحرب غزة والظروف الصعبة التي تمر في حدودنا المختلفة، ورغم كده ربنا يوفقنا وهيوفقنا أكثر كل ما نبذل جهد ونصبر ونعمل"، مطالبا طلاب الأكاديمية العسكرية الجدد بالاستفادة من البرامج المعدة لتدريبهم وتأهيلهم.