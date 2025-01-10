شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: "نقدم نظم تعليم على أعلى مستوى" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقته الكبير فى الشباب الجديد خلال كلمته أمام طلاب الأكاديمية العسكرية، قائلا: "عندي ثقة كبيرة فيكم، وأنتم الجيل الشباب اللي هو الدنيا كلها أمامه، وأنتم الجيل اللي هيتولى مسؤولة أمن وحماية الدولة المصرية".

وخاطب الرئيس السيسي، طلاب الأكاديمية العسكرية، قائلا: "لم نبخل بعلم ولا معرفة ولا خبرات.. ونظم تعليم على أعلى مستوى عملناها، ونقدمها لكم من أجل أن يكون الضابط الخريج كفء وقادر بكل ما تعنيها الكلمة، وإن شاء الله على فترات نتقابل، وببقى سعيد وأنا وسط شباب مصر الكفء القوي القادر الواعي والفاهم".