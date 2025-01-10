شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا السبت 11-1-2025.. شبورة وأمطار بهذه المناطق وتحذير من الأجواء ليلا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت 11 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.