شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد بالعين المجردة.. "كوكب الزهرة" جوهرة ساطعة تزين السماء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يصل كوكب الزهرة اليوم الجمعة 10 يناير 2025 إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية 47 درجة وهذا يعني أنه سيكون في أبعد مسافة له عن الشمس في سماء المساء، مما يجعله وقتاً مثالياً لرصد هذا الكوكب الذي يبدو وكانه مشهد في قصة من الخيال العلمى، فى ظاهرة تشاهد بالعيد المجردة

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن كوكب الزهرة سيكون مرئياً بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل حيث سيكون على إرتفاع 44 درجة بإتجاه الأفق الجنوبي الغربي ويبلغ لمعانه −4.6 مما يجعله شديد السطوع كقطعة من الأماس معلقة في السماء للعين المجردة وسيغرب بعد حوالي 3 ساعات و27 دقيقة

عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيلاحظ أن إضاءة قرصه تناقصت مقارنة بالأشهر الماضية وأصبح الآن نصفه (51 %) مضاء بنور الشمس، وسوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء منتصف فبراير المقبل وسيقابل ذلك زيادة في حجم قرصه الظاهري.

إن مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض ، مما يعني أن الكوكب يظهر دائما بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت لذلك تعتبر الاستطالة العظمى حدثًا مهماً لرصد الكواكب مثل الزهرة لأنها ذلك يحدث عندما يكون الكوكب في أعلى نقطة في السماء وأبعد نقطة عن وهج الشمس وهذا يجعل رؤيتها أسهل.

بعد هذه الليله ستكون الأمسيات هي أفضل فرصة لمشاهدة الكوكب لبضعة أشهر في كل مرة يصل فيها إلى أقصى زاوية من الشمس - وتتكرر هذه الظهورات مرة كل 584 يوم تقريباً وتحدث بالتناوب في سماء الفجر والمساء ، اعتماداً على ما إذا كان كوكب الزهرة يوجد شرق الشمس أو غربها.