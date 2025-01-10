شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بالمشترى فى مشهد بديع مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء مصر والعالم العربي بداية الليل اليوم الجمعة 10 يناير 2025، وطوال الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسى، وسيفصل بينهما 5 درجات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المشترى سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعاً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعاً نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

تذكرنا الأحداث السماوية مثل الاقترانات بإتساع الكون وجماله مما يعزز الشعور بالدهشة والفضول ويمكن أن يكون رصد الاقتران تجربة مشتركة تربط الناس عبر الثقافات والمناطق الزمنية.



