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11 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق فى قطاع غزة منذ صباح اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 10 يناير 2025 01:20 م

أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، بارتقاء 11 شهيدا فى غارات الاحتلال على مناطق في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

كما أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بسقوط 4 شهداء في قصف الاحتلال تجمعا للأهالي في شارعي المنصورة وبغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة و5 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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