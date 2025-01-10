شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق فى قطاع غزة منذ صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، بارتقاء 11 شهيدا فى غارات الاحتلال على مناطق في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

كما أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بسقوط 4 شهداء في قصف الاحتلال تجمعا للأهالي في شارعي المنصورة وبغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة و5 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.