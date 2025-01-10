أخبار مصر.. الرئيس السيسى تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية فى صلاة الفجر، اعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

وزارة الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا جديدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 27 مسجدًا اليوم الجمعة 10 من يناير 2025 م، بمختلف المحافظات، 16 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام"، وذلك لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر 2024.

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "معهد الدراسات الإنسانية والعلوم التربوية" والكائنة في (41 شارع زينة متفرع من شارع عبدالسلام عارف – ترام سيدي بشر بحري ــ محافظة الإسكندرية)، والتي تزعم منح شهادة معادلة لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الأقسام الآتية: (قسم الدراسات الإسلامية والعربية - قسم الإعلام الرقمي - قسم التربية الخاصة)، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المحافظات، و1262 بيتا نوبيا بأسوان، وذلك من خلال قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان خلال العام 2024. يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16، وفى النقاط التالية ننشر جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة. تنطلق غدًا.. جدول امتحانات نصف العام لطلاب أولى وثانية ثانوى بالقاهرة أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة والطرق المحيطة بها ، فقد تقرر فرض غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات على الطرق العامة ، والمحاورالرئيسية مع التحفظ على السيارة، فضلاً عن التحفظ على السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وذلك لمدة ( 6 أشهر) مع استخدامها فى نقل المخلفات الموجودة على الطرق ونقلها للأماكن المخصصة لذلك، وذلك طبقاً لللوائح المنظمه لهذا الشأن. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجود تقدم ملحوظ في مفاوضات اتفاق قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة، أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، لحل الأزمة بشكل يعزز من الاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكى: هناك تقدم فى مفاوضات اتفاق غزة غرامة 4 آلاف والتحفط على السيارة لمواجهة إلقاء المخلفات على طرق القاهرة الجديدة صعد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني هناك بأنه "خطير للغاية ومخز"، حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان. بابا الفاتيكان ينتقد إسرائيل ويصف الوضع فى غزة بـ"المخزى" تراجع مفاجئ لعيار 21 فى سعر الذهب اليوم الجمعة ليسجل 3760 جنيها وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وزيرة التضامن تصدر قرارا باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عامالتعليم العالى تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانا وهميا بالإسكندريةطقس اليوم.. تحذيرات عاجلة من سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق