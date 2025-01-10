شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تأجيل البت فى كافة الطلبات الجديدة للانتدابات والإعارات والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار سعى الوزارة على استقرار العملية التعليمية داخل المدارس والحفاظ على جودة المناخ العام للامتحانات وضمان سير العمل بسلاسة وانضباط داخل اللجان وعدم التأثير على خطط عمل الامتحانات الموضوعة سلفا من قبل المديريات التعليمية الخاصة بأعمال سير الامتحانات سواء عدد اللجان أو معدلات توزيع المعلمين للملاحظة وتقدير الدرجات تقرر تأجيل البت في كافة الطلبات الجديدة للانتدابات والإعارات داخل الوزارة / خارج الوزارة ) والإجازات (غير الوجوبية وغير الملزمة ، والعمل جزءا من الوقت والتي تقدم لأول مرة إلى ما بعد الإنتهاء من أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول) للعام الدراسي 2025 والبت في طلبات التجديد فقط وفق المواعيد المقررة بالقواعد المتبعة وذلك حرصاً على ضمان جودة سير الامتحانات.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالإشارة إلى الأمر الإداري رقم 5 بشأن إعادة النظر في كافة الإجازات غير الوجوبية وغير الملزمة الإعارات الداخلية ، والانتدابات ، والعمل جزءاً من الوقت فيما يخص العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، سواء المخاطبين بشأن تحديد اختصاصات المديريات التعليمية واللجنة المشكلة بديوان الوزارة.

